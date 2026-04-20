Державне бюро розслідувань протидіє правопорушенням у військовій сфері, зокрема незаконному обігу зброї.

Працівники ДБР затримали військовослужбовця з Харківщини, який після втечі з частини намагався продавати зброю, отриману в районі бойових дій.

За даними слідства, чоловік приховував видане йому озброєння та інші засоби ураження, а у березні цього року залишив частину, забравши їх із собою. Після цього почав шукати покупців.

Слідчі задокументували спробу продати автомат АК-74 та 17 гранат Ф-1 із запалами за 150 тисяч гривень. Під час передачі зброї його затримали.

Крім того, під час обшуків у його квартирі вилучили 174 патрони калібру 5,45 мм та споряджений магазин із 41 патроном.

Військовослужбовцю повідомили про підозру у дезертирстві та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 263 КК України).

За цими статтями загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі він перебуває під вартою. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 800 тис. грн.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіон