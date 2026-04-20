За дії під час теракту в Києві, двом поліцейським повідомлено про підозру.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

-Провів нараду з прокурорами та переглянув відеоматеріали з місця подій минулої суботи у Києві.

Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина.

Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини.

Натомість, патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події.

Через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих.

З 16:35 до 18:00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. На жаль, сьогодні у лікарні від отриманих поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту.

Зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві через їхні дії під час терористичного акту. Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування триває.