Посли країн ЄС у середу, 22 квітня, мають розглянути останнє процедурне рішення, яке необхідне для виділення Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.

Про це заявив спікер Кіпрського головування в Раді ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Сусільне” і DW.

“(Кіпрське – ред.) головування включило поправку до регламенту про багаторічну фінансову рамку (MFF) – останній елемент, необхідний для надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро – до порядку денного засідання послів ЄС, що відбудеться в середу, 22 квітня, як пункт, що не підлягає обговоренню”, – підкреслив він.

DW звернуло увагу, що внесення такого питання до порядку денного без обговорення зазвичай означає, що країни блоку попередньо його погодили.

Після схвалення документ має бути затверджений за письмовою процедурою. Наступний етап – його остаточне ухвалення.