В Австрії в банці з дитячим харчуванням HiPP виявлено отруту для щурів. Виробник стверджує, що товари могли бути підроблені.

Про це пише Guardian.

У банці з дитячим харчуванням HiPP було виявлено отруту для щурів, повідомила поліція Австрії після відкликання продукту з понад 1000 супермаркетів Spar у країні через побоювання щодо безпеки.

Поліція Бургенланду заявила, що зразок з однієї з 190-грамових банок дитячого харчування з морквою та картоплею, про які повідомив покупець, виявився позитивним на отруту для щурів.

У суботу HiPP заявила, що не можна виключати, що в продукт було введено небезпечну речовину, і що банки з морквою та картоплею могли бути підроблені.

Вживання вмісту банок може бути небезпечним для життя, повідомила HiPP.

У заяві поліції йдеться, що на банках, що постраждали, була наклейка з червоним колом на дні та кришка, яка вже була відкрита, пошкоджена або без захисної пломби, або ж мала незвичайний запах.

Вони заявили, що початкові лабораторні тести аналогічних банок, вилучених поліцією в Чеській Республіці та Словаччині, показали наявність токсичної речовини. У заяві не надано жодних додаткових подробиць.

Поліція також повідомила, що владу Австрії попередили про ризик після розслідувань у Німеччині. Вони не надали жодних додаткових подробиць.

HiPP заявила в суботу: «Згідно з нашими поточними даними, ця критична ситуація пов’язана зі зовнішнім злочинним втручанням, яке впливає на канал дистрибуції Spar Austria».

Речник Spar повідомив Reuters у суботу, що відкликання продукції було запобіжним заходом і торкнулося 1500 магазинів в Австрії, не вплинувши на торгові точки в інших місцях.

Spar та HiPP порадили покупцям не вживати вміст банок, придбаних у Spar Austria. Вони сказали, що покупці отримають повне відшкодування за повернені товари.

Поліція порадила покупцям ретельно мити руки, якщо вони контактували з банкою.