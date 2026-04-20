Яйця – один з найпопулярніших продуктів, які дехто вживає ледь не кожен день. Вчені довели, що їсти їх надто часто шкідливо для здоров’я. Особливо, якщо поєднувати з певними продуктами.

Підвищений холестерин, викид жовчі (як результат – больові відчуття і проблеми з печінкою та підшлунковою) і зайва вага – основні аргументи проти того, щоб часто їсти яйця і у великій кількості.

Вони стають ще шкідливішими в комбінації з певними продуктами, попереджає Радіоклуб.

З ковбасою та беконом. Таке поєднання – улюблений варіант сніданку мільйонів людей. Вони не задумуються, як власноруч псують своє здоров’я. Справа не тільки в тому, що це калорійна їжа, яка загрожує зайвими кілограмами. Вона може підвищити ризик інсульту або рак підшлункові залози. За даними вчених Гарвардської школи громадської охорони здоров’я, регулярне вживання смаженого бекону та яєць здатне підвищити на 27% вірогідність розвитку серцево-судинних захворювань.

З рибою. Вона втрачає свої корисні властивості через овідин, що міститься в яйцях: він нейтралізує вітаміну В7. А він бере участь у синтезі гемоглобіну та засвоєнні білків, сприяє підтримці імунної системи, корисної мікрофлори кишечника і нормалізує роботу щитовидки.

З кавою. Дубильні речовини й поліфеноли можуть блокувати засвоєння заліза та кальцію з яєць. Тому пити її потрібно принаймні через годину після того, як з’їсте яйце.

З чаєм. Танін у його складі не дозволяє повноцінно засвоїти поживні речовини з яєць, особливо залізо. Окрім того, може стати причиною закрепу.

З бананами. Вони сповільнюють травлення. Тому краще їх їсти до яєць або після. Це правило не поширюється на випічку, в якій є обидва інгредієнти.

Оптимальний варіант – вживати яйця з овочами або зеленню. Чи як самостійний продукт.