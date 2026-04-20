Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 20 квітня.

За минулу добу в Миколаївській області було збито/подавлено сім ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Вчора протягом дня ворог атакував область БпЛА типу «Shahed-131/136». Під ударом була критична та енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки та падіння уламків у місті Миколаєві тимчасово було знеструмлено частину споживачів. Пошкоджено один багатоквартирний будинок, 15 приватних будинків у двох районах міста, легковий автомобіль, трамвайні колії та ЛЕП. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог п’ять разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.