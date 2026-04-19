Півонії — перспективний варіант для диверсифікації агробізнесу. Стабільна рентабельність квіткового бізнесу, яка сягає 200–300% після виходу на повне плодоношення, ставить цю культуру поза конкуренцією серед нішевих напрямків 2026 року.

По це йдеться у спецпроєкті на Kurkul.com.

Такий бізнес підійде для тих, хто шукає високу маржу на малій площі земельної ділянки та готовий працювати із технологічним зрізом і логістикою.

У період повного квітування один кущ півоній може дати від 10 до 25 якісних стебел. При середній густоті посадки 15–20 тисяч кущів на один гектар, дохідність з одиниці площі може перевищувати прибуток від пшениці у десятки разів.

Скільки можна заробити на вирощуванні півоній?

Основні витрати припадають на 1-й рік, а основний прибуток — на 5-й і наступні роки. Це капіталомісткий бізнес із високим порогом входу.

На 1 га плантації висаджують від 15 000 до 18 000 рослин:

Посадковий матеріал (60–70% бюджету). Найкраще підходять якісні відділені відсадки (3–5 бруньок) сорту Sarah Bernhardt або Coral Sunset. У середньому вони коштують €4,5–€6/шт. Разом: €75-100 тис. на гектар.

Підготовка ґрунту та добрива — близько $2 500.

Система поливу та фертигації — $3-4 тис.

Холодна логістика — $6 000.

Собівартість продукції у перші роки висока через амортизацію саджанців, але після 4-го року вона стабілізується на рівні операційних витрат господарства.

У пік сезону на початку червня гуртова ціна може впасти до 35–50 грн. Завдяки холодильнику ви можете притримати квітку до кінця червня або липня, коли ціна зростає до 75–90 грн. На партії у 10 000 стебел різниця в 40 грн на штуці дає додаткові 400 000 грн (близько $9 000) чистого прибутку за один сезон.