Чоловік, який скоїв теракт в Києві 18 квітня, не мав української позиції, але стверджувати, що він був ворожим агентом, зарано – це має перевірити Служба безпеки України. а починалася трагедія як побутовий конфлікт.

Про це сьогодні на брифінгу розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Він повідомив, що стрілок – уродженець Москви, служив з Збройних силах України з 1992 року, здебільшого на Одещині в автомобільних військах. Голова Нацполіції уточнив, що цей чоловік вийшов на пенсію в 2005 році, після цього виїжджав до РФ, а з 2017 року жив в Бахмуті.

Виклик поліцейських стосувався спочатку побутового конфлікту – сварки між сусідами, зазначив Вигівський.

У стрілка був при собі травматичний пістолет. “Він здійснив постріли в бік сусіда, з яким у нього був конфлікт… після чого забіг у свою квартиру, взяв ту зброю, з якою потім пішов у супермаркет, і підпалив квартиру, обливши рідиною”. “Тому, коли поліцейські їхали на виклик, вони не розуміли, що там відбувається саме така ситуація”, – зазначив він.

“Погляди в нього негативні…. Не можна сказати. що він був на позиції українській”, – наголосив голова Нацполіції.

Також він додав, що сусіди характеризують його як людину скритну. “Родичів ми не бачимо в нього взагалі – ні дітей, ні дружини”.

Також голова Нацполіції додав, що чоловік, який скоїв теракт, раніше притягувався до відповідальності за спричинення легких тілесних ушкоджень, в суді було примирення сторін, і це стало підставою для закриття кримінального провадження, тому дозвіл на володіння зброєю також був виданий.

Наразі вивчається медична документація щодо психічного здоров’я підозрюваного, яка стала підставою для видачі йому дозволу на зброю.

“Не було якихось підстав, щоб він потрапляв в поле зору і були підстави позбавити права користування зброєю”, – наголосив голова Нацполіції.

Коментуючи, чи розглядається версія того, що цей чоловік міг бути ворожим агентом, Вигівський наголосив, що наразі справу розслідує СБУ.

“Вони якраз будуть всі ці питання досліджувати. Можливо й таке”, – сказав він.

Також Вигівський додав, що, утримуючи заручників, якихось конкретних вимог цей чоловік не висував.

“Далі ми зробимо роботу над помилками… Ми хочемо донести все до суспільства, щоб розуміли. Що ми робимо певні кроки, серйозно цим займаємося”, – сказав голова Нацполіції, відповідаючи на питання агентства “Інтерфакс-Україна” щодо репутаційних втрат поліції та заходів, які будуть вжиті в зв’язку із цим.