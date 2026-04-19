Навіть після приголомшливого програшу Орбан намагається всім довести, що від нього, як і раніше, багато що залежить. Зокрема, європейський кредит у 90 млрд.євро для України. Про що він і написав у соцмережах.

-Через Брюссель ми отримали від України повідомлення, що вона готова відновити постачання нафти трубопроводом «Дружба» вже в понеділок, за умови, що Угорщина скасує блокування кредиту ЄС на 90 млрд євро.

Позиція Угорщини не змінилася: немає нафти — немає грошей. Щойно постачання нафти буде відновлено, ми більше не будемо перешкоджати затвердженню кредиту, виплата якого не покладає на Угорщину жодного фінансового тягаря чи зобов’язань, – заявив Орбан.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн після виборів в Угорщині закликала ЄС скористатися моментом – перейти до голосувань кваліфікованою більшістю