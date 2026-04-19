У одній із найменш досліджених частин Тихого океану було виявлено дивний вулкан. Його походження не відповідає жодній відомій схемі, що змушує вчених шукати відповіді.

Про це пише Daily Galaxy, передає Інше ТВ.

Японська дослідницька група виявила підводний вулкан, вік якого, за оцінками, становить близько 3 мільйонів років, на дні Тихого океану. Він знаходиться в стародавній частині Тихоокеанської плити поблизу острова Мінаміторісіма і належить до рідкісного класу вулканів, відомого як «Petit-Spot». Відкриття було підтверджено за допомогою глибоководних проб і опубліковано в журналі «Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers».

Ці вулкані вважаються незвичайними, оскільки вони утворюються у відповідь на згинальні напруження, а не на прямі тектонічні зіткнення. За словами дослідників, ця ділянка надає прямі геологічні докази процесів, що відбуваються глибоко під дном океану.

Вулкан розташовувався у віддаленому секторі західної частини Тихого океану, поблизу найсхіднішої точки Японії. Його ідентифікація базувалася на поєднанні картографування морського дна та пілотованих глибоководних досліджень.

Відкриття почалося з батиметричних даних, зібраних Береговою охороною Японії, які виявили незвичайне утворення під морським дном біля острова (Маркус). Як повідомила дослідницька група, ці перші спостереження вказували на наявність невеликої вулканічної структури, яка не відповідала типовій морфології морського дна в цьому регіоні.

Для подальшого дослідження вчені використали «Шінкай 6500» — пілотований підводний апарат, здатний занурюватися на глибину до 6 500 метрів. Цей апарат дозволив безпосередньо оглянути місце і зібрати зразки гірських порід з підозрілого утворення.

«Спочатку ми запідозрили наявність невеликого вулкану після вивчення батиметричних даних, зібраних Береговою охороною Японії», — пояснили дослідники.

Зразки, отримані під час занурень, підтвердили наявність вулканічного матеріалу, що підтвердило припущення про те, що ця структура є підводним вулканом, вбудованим в океанічну плиту. У дослідженні, опублікованому в журналі «Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers», повідомляється, що поєднання картографування та прямого відбору зразків було вирішальним для підтвердження природи цього об’єкта.

Вулкани типу «Petit-Spot» мають особливу цінність, оскільки вони оголюють компоненти астеносфери, які інакше недоступні для вивчення за допомогою поверхневої геології. Згідно з доповіддю про дослідження, вивчення цих утворень допомагає вченим краще зрозуміти склад мантії та процеси плавлення, що відбуваються під тектонічними плитами. Нещодавно виявлена структура поблизу Мінаміторішіми сприяє цим зусиллям, розширюючи відомі місця, де може відбуватися така вулканічна активність. Це вказує на ймовірність того, що в цьому регіоні є й інші, ще не відкриті об’єкти, які утворилися за подібних умов.

