У Болгарії на виборах лідирує партія експрезидента Румена Радєва, який виступав проти допомоги Україні та закликав «домовлятися з росією».

За результатами екзитполів, партія Радєва «Прогресивна Болгарія» може отримати 37,5% голосів, тоді як «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) колишнього прем’єр-міністра Бойко Борисова — 16,2%.

У парламенті Болгарії 240 місць. Радєв може взяти когось у коаліцію чи сформувати уряд меншості, пише Zn.ua.

«Прогресивну Болгарію» називають проросійською та євроскептичною.

Її лідер виступає проти військової допомоги Україні, закликає відновити постачання російської нафти та газу до Європи, а після того як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан програв вибори, позиціонує себе як єдиного лідера ЄС, готового поліпшити відносини з Москвою, попри те, що війна росії в Україні триває.

«Ми — єдина держава-член ЄС, яка є одночасно слов’янською і православною. Ми можемо стати дуже важливою ланкою у механізмі відновлення відносин з росією», — цитує колишнього президента Reuters.

Сам Радєв заперечує, що він проросійський політик. За його словами, він має «винятково проболгарські та проєвропейські позиції».

Румен Радєв пішов з посади президента в січні, щоб балотуватися на виборах.

Попередній уряд впав на тлі протестів проти нового бюджету, що передбачав підвищення податків та збільшення внесків на соціальне забезпечення.

Багато протестувальників пов’язували це з переходом на євро.

Грамотна кампанія в соцмережах, значні фінансові ресурси та обіцянка стабільності зміцнили його підтримку. В опитуваннях перед днем голосування «Прогресивна Болгарія» лідирувала з великим відривом.

«Перемога Радєва може перекроїти зовнішню політику Болгарії, яка досі визначалася партіями, лояльними до Брюсселя. У січні Болгарія приєдналася до єврозони, а минулого місяця підписала угоду про безпеку з Україною — кроки, проти яких виступає Радєв», — попереджає Reuters.