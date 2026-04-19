Про це прем’єр-міністер України Юлія Свириденко повідомила після багаторівневих переговорів у Вашингтоні.

-МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту. Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ.

Під час весняних зборів у Вашингтоні ми проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами. Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік, – написала Свириденко.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Свириденко зустрілася із директоркою МВФ – перший транш Україна вже отримала, за умови другого нардепи голосують (ФОТО)