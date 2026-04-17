Три типових об’єкта були розгорнуті рашистами з 2022 року на колишній базі зберігання ядерного озброєння у анексованому Криму, полігоні де випробовують “Буревестник” у Архангельській області та на покинутому танковому стрільбищі на Ладозі.

Одразу на трьох локаціях у РФ були розгорнуті однотипні військові бази невідомого призначення, які знаходяться в окупованому Криму, на Ладозькому озері та на березі Білого моря.

Загальну інформацію про них зібрав та оприлюднив відомий фахівець H.I. Sutton, але навіть він не ризикнув робити припущення щодо призначення цих об’єктів, а лише зібрав те, що відомо, пише Defence Express.

У всіх трьох випадках вони були розгорнуті саме на об’єктах, що належать так званому міноборони РФ. На окупованому півострові – на колишньому складі ядреного озброєння “Центральная база хранения №712”, чи “Феодосия-13”, поблизу селища Краснокам’янка у 10 км від Судака.

Розчищення майданчика під нього розпочалось у жовтні 2022 року, а перший надувний ангар був розгорнутий вже у листопаді 2022 року. Інформація про введення цього об’єкту в експлуатацію датована липнем 2024 року. І станом на зараз на об’єкті розміщено три надувних арочних ангари, комплекс із синіх морських контейнерів, що поєднуються товстими кабелями чи трубами, а також меншим обвалованим контейнером.

Аналогічний типовий об’єкт помічений у 50 км від Санкт-Петербурга не далеко від берега Ладозького озера. Окрім аналогічних ангарів він включає один обвалований бетонний майданчик та ще три у 300 метрах від основного комплексу споруд.

Сам об’єкт розгорнутий на покинутому танковому полігоні “Нясино” часів СРСР. Територію під нього розчистили у серпні 2022 року, у жовтні побудували перший ангар. Тобто об’єкт на Ладозькому озері будувався паралельно із кримським.

Третій типовий об’єкт був розгорнутий на відомому полігоні “Ненокса” в Архангельській області на березі Білого моря, де випробовують ракету з ядерним двигуном “Буревестник”, одна з яких вибухнула у 2019 році. Розгортання цього комплексу стартувало пізніше, у липні 2023 року із завершенням у вересні 2023 року.

Всі три об’єкти мають, навіть той, що на полігоні “Ненокса”, мають свій периметр охорони з двох рядів паркану. Також комплекси мають потужний захист від блискавок. Водночас на супутникових знімках не помічена активність обслуговуючого персоналу, відсутні підсобні приміщення.

Також майданчики не мають характерної для складських об’єктів логістичної інфраструктури.