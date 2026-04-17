Україна готується до отримання пакета фінансової допомоги обсягом 2,7 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це стало можливим завдяки скоординованій роботі Уряду та Верховної Ради України, які ухвалили необхідні законодавчі рішення для продовження фінансування.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч із Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

Сторони обговорили подальшу реалізацію програми Ukraine Facility. Україна готується до отримання пакета фінансування обсягом до 2,7 млрд євро. Кошти підуть на підтримку макрофінансової стабільності.

«Це стало можливим завдяки спільній роботі Уряду та Верховної Ради. Минулого тижня Парламент ухвалив пакет рішень, необхідних для продовження фінансування, зокрема закони про цифровізацію виконавчого провадження, про інтеграції до енергоринку ЄС та реформу системи державного нагляду», — зазначила Юлія Свириденко.

Очільниця Уряду підкреслила, що Уряд продовжує консультації з народними депутатами щодо подальших законодавчих змін, необхідних для виконання зобов’язань України перед партнерами.

Окрему увагу під час зустрічі приділили технічним питанням забезпечення першого траншу кредиту Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро.

У фокусі також був прогрес України на шляху до членства в ЄС. Прем’єр-міністр наголосила, що Україна послідовно виконує всі необхідні кроки євроінтеграційного процесу та рухається до виконання вимог за всіма шістьма тематичними кластерами.

«У межах цієї роботи Уряд вже ухвалив Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС — це важливий етап на шляху до повноправного членства, який передбачає імплементацію понад 1600 актів європейського права», — зазначила Юлія Свириденко.