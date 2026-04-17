Служба безпеки викрила на Миколаївщині адміністратора Telegram-каналу, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на шкоду ЗСУ та перешкоджав мобілізації.

Про це повідомляє УСБУ в Миколаївській області.

Фігурантом виявився 23-річний безробітній мешканець міста Миколаєва.

За матеріалами справи, через підконтрольний ресурс зловмисник поширював відомості про місця вручення повісток, геолокації мобільних блокпостів, а також іншу чутливу інформацію, яка могла бути використана для ухилення від мобілізації та дестабілізації ситуації в регіоні.

Крім того, він системно дискредитував заходи мобілізації та поширював маніпулятивні наративи держави-агресора.

Ресурс користувався попитом серед чоловіків, які бажали ухилитися від військового обов’язку.

У ході проведених санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисника мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України.

Зловмисник передбуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці перевіряють ймовірну причетність до протиправної діяльності інших учасників цієї інтернет-спільноти.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Служба безпеки України вчергове нагадує, що такі протиправні дії є злочином проти основ національної безпеки, а за їх вчинення Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

