Протягом 16 квітня пожежно-рятувальні підрозділи Миколаївщини ліквідували чотири пожежі різного характеру.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Так, вночі у с. Врадіївка Первомайського району рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля ВАЗ 2106 на площі 4 кв. м. Вогнем частково пошкоджено проводку моторного відсіку.

Також надзвичайники тричі гасили пожежі на відкритих територіях – лісосмугу, суху траву та чагарники – на загальній площі понад 1000 кв. м.

Причини пожеж встановлюються.

Від ДСНС працювали 20 співробітників, 3 одиниці техніки. Додатково залучались вогнеборці місцевої пожежної охорони “Шевченкове”.

