Протягом 16 квітня пожежно-рятувальні підрозділи Миколаївщини ліквідували чотири пожежі різного характеру.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.
Так, вночі у с. Врадіївка Первомайського району рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля ВАЗ 2106 на площі 4 кв. м. Вогнем частково пошкоджено проводку моторного відсіку.
Також надзвичайники тричі гасили пожежі на відкритих територіях – лісосмугу, суху траву та чагарники – на загальній площі понад 1000 кв. м.
Причини пожеж встановлюються.
Від ДСНС працювали 20 співробітників, 3 одиниці техніки. Додатково залучались вогнеборці місцевої пожежної охорони “Шевченкове”.
Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині за позаминулу добу гасили 6 пожеж. Що горіло