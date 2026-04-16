Міністерство внутрішніх справ Фінляндії разом із органами безпеки підготувало інструкції на випадок виявлення дронів, які додано до додатка екстрених служб 112 Suomi.

Про це, як пише Yle, повідомляє Центр екстреної допомоги, передає Інше ТВ.

В інструкціях пояснюється, як діяти, якщо ви отримуєте попередження про небезпеку від дронів, знаходите дрон, що впав, або помічаєте дрон у повітрі.

Про небезпеку з повітря попереджають за потреби повідомленням про небезпеку. Попередження передаються в додаток на основі даних про місцезнаходження телефону.

Протягом останніх тижнів до Фінляндії залетіли кілька українських дронів, що збилися з курсу.

Як повідомляло Інше ТВ, минулої неділі у Фінляндії знову знайшли БпЛА з бойовою частиною, який впав, – чий він, ще треба з’ясувати