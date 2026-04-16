Викрито групу осіб, яка роками заволодівала квартирами померлих та одиноких громадян, переоформлювала їх і продавала. За даними слідства, загальна сума збитків перевищує 5,7 млн грн.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури шістьом особам повідомлено про підозру, повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідством встановлено, що схема діяла щонайменше з 2017 року. Учасники підшуковували квартири, власники яких померли, не мали спадкоємців або не встигли оформити право власності.

Надалі виготовляли підроблені правовстановлюючі документи, на їх підставі реєстрували право власності, здійснювали нотаріальне переоформлення та продавали житло. Покупці не знали про незаконне походження квартир.

Зокрема, учасники групи заволоділи квартирою жінки, яка перебувала на лікуванні – житло оформили на підставну особу та продали. В іншому випадку привласнили квартиру померлого чоловіка без спадкоємців, використавши підроблені документи.

14 квітня проведено обшуки за місцями проживання причетних осіб. Частині підозрюваних обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з альтернативою застави. Щодо інших до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 1 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за низкою статей КК України, зокрема шахрайство у великих та особливо великих розмірах, підроблення документів, легалізація майна, а також замах на заволодіння майном (ч. 3, 4, 5 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).