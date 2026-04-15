Днями в українських медіа поширилися нібито прогнози синоптиків про аномально спекотне літо і паралельно – про проблеми з енергетикою, блекаути і всі негаразди з цього ряду. Але виявляється, що ці твердження – маніпуляція або зумисне нагнітання негативу.

Про те, що подібні “прогнози” не є доведеними, повідомили в Укргідрометцентрі.

-У медіа знову з’являються гучні заяви про «аномально спекотне літо», хоча вони не відповідають науковим оцінкам.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації ( https://wmo.int/…/enso-neutral-conditions-expected-la… ), зараз ідеться лише про ймовірнісний розвиток ENSO: переважають нейтральні умови, а шанс Ель-Ніньйо — близько 40%. Це не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал.

Водночас наші синоптики УкрГМЦ наголошують: робити висновки про літо зарано, і прямого зв’язку між коливаннями температури поверхні Тихого океану в його центральній і східній екваторіальній частині з погодою в Україні немає. Певна опосередкована кореляція може прослідковуватися, але потребує детальнішого вивчення та аналізу науковцями. Але саме ці обережні формулювання часто перетворюються в медіа на категоричні заяви, що є маніпуляцією та клікбейтом.

Насправді ж сезонні прогнози не дають конкретних температур чи розподілу опадів — лише тенденції та ймовірності.