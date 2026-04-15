На Миколаївщині поліцейські завершили досудове розслідування відносно агронома, який умисно зруйнував пам’ятку культурної спадщини. По суті – через жадібність.

У серпні минулого року до відділення поліції № 3 Первомайського райвідділу надійшло повідомлення від секретаря Інституту археології м. Київ про те, що на околиці одного із селищ Кривоозерської громади розрівняно земельний насип кургану, який перебуває на державному обліку, як пам’ятка археології місцевого значення.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що під час підготовки земельної ділянки до посівних робіт, 24-річний агроном самовільно вирішив розрівняв курган, щоб збільшити площу ріллі та спростити її подальший обробіток.

У прокуратурі Миколаївської області зазначили, що обвинувачений був поінформований про наявність на земельній ділянці пам’ятки археології місцевого значення – кургану, датованого ІІІ тис. до н.е. – І тис. н.е., та отримав заборону на будь-які дії, що могли б її пошкодити.

Проте, він надав вказівку працівнику господарства розрівняти насип кургану за допомогою спеціальної будівельної техніки, запевняючи водія, що на проведення відповідних робіт є усі дозволи. У результаті чого курган був повністю розгорнутий та розораний по всій площі.

З місця події поліцейські вилучили техніку, транспортні засоби та інші речові докази, які були направлені на проведення експертних досліджень.