Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом демобілізувати чоловіків старше 55 років, які набули права на цивільну пенсію за роботу в шкідливих умовах не набрала необхідну для розгляду кількість голосів, пише Iнтерфакс.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 14 січня і станом на 15 березня вона набрала лише 165 голосів із 25 тис. необхідних.

“Просимо врегулювати питання демобілізації чоловіків віком 55 років і старше, які відповідно до законодавства набрали право на цивільну (пільгову) пенсію за роботу у шкідливих та важких умовах праці. Надання такого пенсійного права є офіційним визнанням державою зниженого стану здоров’я та працездатності, обумовлених багаторічною важкою працею”, – йшлося в тексті петиції.

Авторка петиції вважає, що подальше проходження військової служби цією категорією осіб створює непропорційні ризики для життя і здоров’я, знижує ефективність служби та суперечить принципам соціальної справедливості й гуманності.

Як повідомлялося, 23 березня петиція на сайті Кабміну із закликом дозволити демобілізацію військових старше 55 років, які служать понад три роки, не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

30 березня петиція до Кабміну із закликом знизити верхню межу призовного віку з 60 до 58 років не набрала необхідні голоси.