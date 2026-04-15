Через загрозу виходу США з НАТО Європа почала таємно готувати план, який дозволив би їй самостійно захищатися від Росії – без американських військ і гарантій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Чиновники, які беруть участь у підготовці планів, намагаються залучити більше європейців до командних і управлінських ролей у НАТО – і водночас компенсувати своїми ресурсами ті, що забезпечують США.
Мета – зберегти три речі навіть у разі виведення американських військ:
стримування Росії;
безперервність воєнних операцій;
ядерні гарантії.
Ці плани поки не мають офіційного статусу і не спрямовані на те, щоб замінити чинний Альянс.