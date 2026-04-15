Профспілка компанії Samsung Electronics вимагає 15 % річного операційного прибутку компанії у вигляді премій за результати роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Korea Herald.

Ця сума може скласти 45 трлн південнокорейських вон (30,3 млрд доларів – ред.) і перевищити загальні витрати виробника мікросхем на дослідження та розробки за минулий рік.

Також ЗМІ повідомляють, що профспілка запланувала мітинг на території кампусу Samsung з виробництва напівпровідників у Пхентеку, провінція Кьонгі, 23 квітня, а також планує 18-денний загальний страйк з 21 травня по 7 червня, якщо угода не буде досягнута.

Загроза страйку має особливе значення, оскільки світові технологічні компанії уклали довгострокові контракти на постачання пам’яті, підкріплені значними авансовими платежами. Затримки у виробництві можуть спричинити застосування штрафних санкцій та перенаправлення нових замовлень до конкурентів. Компанія Samsung уже втратила позиції через затримки з сертифікацією своїх мікросхем пам’яті п’ятого покоління з високою пропускною здатністю для компанії Nvidia. Експерти галузі попереджають, що перенаправлений попит можуть перехопити китайські виробники DRAM та американська компанія Micron – йдеться в повідомленні ЗМІ.

Водночас ситуація загострилася 10 квітня, коли компанія Samsung повідомила, що списки з іменами та ідентифікаційними номерами працівників, які не є членами профспілки, поширилися в групових чатах компанії, і подала кримінальну скаргу щодо порушення законодавства про захист персональних даних.