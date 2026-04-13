Міністерство закордонних справ України скасувало попередні рекомендації для громадян утриматися від поїздок до Угорщини.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

-Знімаємо рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини

У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження.

Розраховуємо, що й у політичному вимірі, не лише консульському, результати виборів призведуть до нормалізації відносин. Україна готова працювати над досягненням такої мети.

Вибір угорського народу показав прагнення наших сусідів жити в мирі, безпеці та процвітанні — жити у справді незалежній Угорщині, яка є частиною обʼєднаної та вільної Європи, а не зоною впливу Москви, простором беззаконня та залякування.

Вибір угорців також ознаменував поразку політики шантажу та антиукраїнської пропаганди. Це симптоматично. Угорці чітко сказали: досить. Це матиме наслідки й для інших партій і рухів у Європі, які просувають подібну риторику.

Хочу також налаштувати українців на реалістичні очікування. Попереду копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів. Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом, – написав Сибіга.

