Блокада іранських портів розпочнеться в понеділок о 10:00 за східним часом, йдеться в заяві Центрального командування США, опублікованій у соціальних мережах, додаючи, що американські «сили не перешкоджатимуть свободі судноплавства для суден, які проходять Ормузькою протокою до та з неіранських портів».

Про це пише The New York Times.

Хоча в заяві йдеться, що цей крок був «відповідним до прокламації президента», він, схоже, пом’якшив попередню обіцянку Трампа заблокувати «будь-які судна, які намагаються увійти до Ормузької протоки або вийти з неї». В інтерв’ю Fox News вранці президент повторив, що це буде «повна блокада», і сказав, що рух через протоку буде «все або нічого».

Заява Трампа поглинула і без того крихке перемир’я між Іраном та Сполученими Штатами ще більшу невизначеність після того, як марафонські мирні переговори між вищими іранськими та американськими лідерами в Пакистані, що відбулися в суботу, завершилися без прориву.

Радник верховного лідера Моджтаби Хаменеї попередив, що Іран має «великі, недоторкані важелі» для протидії будь-якій морській блокаді. Його головний переговірник, Мохаммед Багер Галібаф, спікер парламенту Ірану, звернувся безпосередньо до американських споживачів: «Скоро ви будете ностальгувати за газом за 4–5 доларів».

Іран з початку війни перекрив судноплавство в протоці, через яку зазвичай проходить близько 20 відсотків світової нафти, пропускаючи лише власні судна та кілька інших. В результаті світові ціни на нафту зросли більш ніж на 50 відсотків під час конфлікту, і Сполучені Штати вимагали, щоб Іран знову відкрив протоку, і обумовили перемир’я цим з боку Тегерана.

Віце-президент Джей Ді Венс, який очолював переговорну групу США, заявив рано в неділю, що переговори в Ісламабаді — зустріч віч-на-віч між лідерами США та Ірану найвищого рівня з часів Ісламської революції 1979 року в Ірані — завершилися рішенням Ірану «не прийняти наші умови». Головний іранський переговірник, Галібаф, заявив у соціальних мережах, що Сполучені Штати «не змогли завоювати довіру іранської делегації» в цьому раунді переговорів.

Аналітики заявили, що питання, що розділяють дві країни, були настільки складними, а їхні розбіжності настільки глибокими, що досягнення угоди в одному раунді переговорів було дуже малоймовірним. Ключові розбіжності зосереджені на долі майже 900 фунтів високозбагаченого урану, заморожених іранських доходів, що зберігаються за кордоном, та Ормузької протоки.

Ні Трамп, ні Галібаф, схоже, не виключали додаткових переговорів. Трамп заявив Fox News, що його погрози змусили Іран «сісти за стіл переговорів, і вони не пішли», додавши, що він вірить, що Сполучені Штати зрештою отримають від Ірану «все», чого вони хочуть.

