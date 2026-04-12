Розпочалася 1509-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Після 16:00 станом на кінець доби зафіксовано 1723 випадки порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 12.04.2026, передає Інше ТВ.

А саме: 25 штурмових дій противника, 365 ворожих обстрілів, 566 ударів дронами-камікадзе (“Ланцет”, “Молнія”) та 767 ударів fpv-дронами. В той же час ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу “шахед” не було.

Станом на 7.00 12.04.2026 зафіксовано 2299 випадків порушення режиму припинення вогню. А саме: 28 штурмових дій противника, 479 ворожих обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе (“Ланцет”, “Молнія”) та 1045 ударів fpv-дронами. Ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу “шахед” не було.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 58 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8458 дронів-камікадзе та здійснив 2947 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 123 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по району населеного пункту Підгаврилівка у Дніпропетровській області. На Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Цвіткове, Копані, Чарівне, Рівне, Обще, Омельник. Також ворог бив по місту Херсон.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника та два пункти управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник п’ять разів атакував позиції наших оборонців, здійснив 46 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, ворог чотири рази атакував в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Зарічного та у бік Шийківки, Дробишевого і Лиману.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед в районі Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Дорожнє, Мирноград, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів в районах Новогригорівки, Тернового та в бік Привілля.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак окупантів, у районах населених пунктів Солодке, Оленокостянтинівка, Залізничне, Мирне та у бік Чарівного, Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні наступальні дії в бік Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

