КП «Миколаївелектротранс» вітає містян з Великоднем!

Сьогодні, 12 квітня, для мешканців міста курсує особливий рейс – «Пасхальний трамвайчик», прикрашений співробітниками підприємства спільно з колективами Відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради.

Як повідомляють на підприємстві, під час поїздки перші пасажири вже отримали у подарунок паски, а також ексклюзивні наліпки з логотипом підприємства – як маленький, але приємний спогад про цю подію.

«Дякуємо кожному, хто розділяє цей день разом із нами! Бажаємо затишку, добробуту, тепла у кожній родині та мирного неба!», – кажуть у «Миколаївелектротранс».

