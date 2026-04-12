Головнокомандувач Збройних сил Уганди, генерал Мухузі Кайнеругаба, який також є сином президента країни, звинуватив Туреччину в отриманні вигоди від ситуації в Сомалі, де присутні угандійські війська. Як «компенсацію» Кайнеругаба вимагає в Анкари 1 мільярд доларів та «найгарнішу жінку», пише Hromadske.

За його словами, турецькі компанії та державні проєкти отримали великі інфраструктурні контракти та стратегічний доступ до Сомалі, зокрема операцій, пов’язаних із портом та аеропортом «Могадішо».

Водночас, вважає Кайнеругаба, це стало можливим завдяки безпековим зусиллям армії Уганди. Угандійські війська беруть участь у місіях Африканського Союзу в Сомалі вже майже два десятиліття, борючись із бойовиками ісламістського угруповання «Аш-Шабаб» та підтримуючи державні інституції Сомалі.

Саме тому, мовляв, Уганда й має отримати від Туреччини так звані дивіденди безпеки у вигляді 1 мільярда доларів як компенсацію за жертви та операційні витрати, каже Кайнеругаба.

Якщо вимогу не буде виконано, він погрожує закрити посольство Туреччини в столиці Уганди — Кампалі. Згодом він також додав, що, окрім грошей, вимагає в Туреччини «найгарнішу жінку в тій країні за дружину».

Раніше Кайнеругаба вже потрапляв у заголовки, коли освідчився прем’єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні й запропонував їй 100 корів як посаг. Тоді його батько-президент усунув його з посади командувача сухопутних військ Уганди та публічно перепросив за заяви сина, писало Politico.

Останніми днями риторика Уганди на адресу Туреччини значно погіршилася. Серед причин Business Insider називає відмову Анкари від екстрадиції угандійського дисидента Фреда Лумбуйє з правозахисних міркувань, відмову Уганди від залізничної угоди на 2,2 мільярда доларів із турецькою фірмою Yapi Merkezi та занепокоєння через розширення військового та дипломатичного впливу Туреччини у Східній Африці, зокрема в Сомалі та Ефіопії.

Днями Кайнеругаба теж грозився припинити всі дипломатичні відносини з Туреччиною протягом наступних 30 днів, а також обіцяв направити 100 тисяч своїх солдатів на допомогу Ізраїлю у війні проти Ірану.