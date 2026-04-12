Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 311 180 (+1 070) осіб
танків – 11 859 (+8) од.
бойових броньованих машин – 24 384 (+3) од.
артилерійських систем – 39 871 (+73) од.
РСЗВ – 1 727 (+1) од.
засоби ППО – 1 345 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 233 866 (+2 081) од.
крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
кораблі / катери / ships / boats – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 88 914 (+216) од.
спеціальна техніка – 4 121 (+0) од.
Дані уточнюються.