Російські військові розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного у Харківській області. Також незважаючи на “великоднє перемир’я”росіяни вбили групу українських поранених.

Про це повідомили аналітики української OSINT-спільноти DeepState і Zn.ua.

“Кацапи зайшли на позиції через сусідів. На жаль, після взяття в полон чотирьох військовослужбовців однієї з механізованих бригад ЗСУ, було розстріляно кацапами”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, у суботу близько 17:30 поблизу селища Гуляйпілське Запорізької області, з використанням fpv-дронів вбили евакуаційну групу українських поранених.

“Чергові ілюзії партнерів, що москаль хоче миру, мають бути розбиті. Лише спільною силою, а не підіграванням, можна змусити виродків сісти за перемовини”, — наголосили аналітики української OSINT-спільноти.

Нагадаємо, 9 квітня Путін заявив про Великоднє “перемир’я”, яке нібито розпочалося о 16:00 11 квітня та триватиме до кінця дня 12 квітня.

Президент України Володимир Зеленський дав доручення головнокомандувачу Збройних сил України, щоб українські військові дотримувалися режиму тиші на морі, у повітрі та суходолі на час “великоднього перемир’я”, однак захисники дзеркально реагуватимуть на дії російських військ.