Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану “не закінчилася, але ми вже можемо чітко сказати: у нас є історичні досягнення”, повідомляє Кореспондент.

“Ми вдарили по них, але нам ще багато чого потрібно зробити”, – сказав він.

Нетаньягу зазначив, що він провів більшу частину свого життя в боротьбі з тим, щоб Іран не отримав ядерну зброю, “але світ не хотів чути”.

Крім того, прем’єр Ізраїлю сказав, що Ізраїль “зламав бар’єр страху”, завдавши ударів по Ірану у червні минулого року.