Британський боксер Тайсон Ф’юрі переміг російського спортсмена Арсланбека Махмудова одноголосним рішенням суддів.

Про це пише BBC.

Бій тривав 12 раундів, після чого судді оцінили його на 120-108, 120-108, 119-109 балів на користь Ф’юрі. Медіа пишуть, що росіянин почав бій агресивно, проте швидко втомився, тому Ф’юрі контролював майже весь поєдинок.

April 11, 2026

Після перемоги британець вихопив мікрофон та викликав на двобій іншого британського боксера — Ентоні Джошуа.

«Я викликаю тебе, Ентоні Джошуа, битися зі мною наступним. Ти приймаєш виклик?», — сказав Ф’юрі.

У відповідь Джошуа сказав, що «бив тебе, коли ми були дітьми, і битиму знову». Нагадаємо, що Ентоні Джошуа потрапив у ДТП у грудні 2025 року, внаслідок якого загинули його особистий тренер Латіф Айоделе й тренер із силових тренувань Сіну Гамі, пише Громадське.

Поєдинок проходив у Лондоні, і до нього Ф’юрі не бився близько 16 місяців.

«Це довгий час, але я повернувся до боксу і показав хороші 12 раундів проти жорсткого суперника, спеціаліста з нокауту», — сказав Тайсон після бою.

Востаннє Ф’юрі програв українському боксеру Олександру Усику у грудні 2024 року в Саудівській Аравії. Британець вимагав реваншу після першої зустрічі з українцем у травні, де Усик переміг його, ставши першим беззаперечним чемпіоном у важкій вазі за останні 24 роки.

А вже у січні 2025 року Тайсон Ф’юрі оголосив, що йде з боксу, хоча через рік заявив про своє повернення до боїв. У квітні 2022 року, після перемоги над Ділліаном Вайтом, британець вже говорив, що «складе рукавички», але через шість місяців повернувся на ринг. Те ж саме він робив і у 2017 році.