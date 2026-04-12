Венс заявив у неділю, що його переговорна команда залишає Пакистан після того, як не досягла угоди з Іраном після 21 години переговорів, що поставило під загрозу крихке двотижневе припинення вогню.

«Погана новина полягає в тому, що ми не досягли угоди, і я думаю, що це погана новина для Ірану набагато більше, ніж для Сполучених Штатів Америки», – сказав Венс журналістам після завершення переговорів.

«Тож ми повертаємося до Сполучених Штатів, не дійшовши угоди. Ми чітко дали зрозуміти, які наші червоні лінії», цитує його Reuters

Венс згадав про недоліки в переговорах і сказав, що Іран вирішив не приймати американські умови, зокрема щодо ядерної зброї.

«Нам потрібно побачити позитивне зобов’язання, що вони не прагнутимуть ядерної зброї та не прагнутимуть інструментів, які дозволили б їм швидко її отримати. Це основна мета президента Сполучених Штатів, і саме цього ми намагалися досягти за допомогою цих переговорів».

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim заявило, що «надмірні» вимоги США завадили досягненню угоди, і що переговори завершилися. До того, як Венс виступив, уряд Ірану в дописі на X заявив, що переговори триватимуть, і технічні експерти з обох сторін обміняються документами.

Переговори в Ісламабаді були першою прямою зустріччю США та Ірану за понад десять років і переговорами на найвищому рівні з часів Ісламської революції 1979 року.

На своїй короткій прес-конференції Венс не згадав про відновлення Ормузької протоки, вузького пункту для близько 20% світових поставок енергії, які Іран заблокував з початку війни. Конфлікт призвів до різкого зростання світових цін на нафту та забрав життя тисяч людей.

До складу делегації Венса входили спеціальний посланник Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Венс сказав, що під час переговорів він розмовляв з Трампом півдюжини-десять разів.

До складу іранської команди входили спікер парламенту Мохаммед Бакер Калібаф та міністр закордонних справ Аббас Аракчі.

Іранська делегація прибула в п’ятницю, одягнена в чорне, у знак жалоби за покійним Верховним лідером аятолою Алі Хаменеї та іншими загиблими на війні. Вони несли взуття та сумки деяких учнів, які загинули під час бомбардування США школи поруч із військовим комплексом, повідомив іранський уряд. Пентагон заявив, що удар розслідується, але Reuters повідомляє, що військові слідчі вважають, що США, ймовірно, несуть відповідальність за нього.

«Під час зустрічі настрій з обох сторін коливався, і температура то піднімалася, то падала», – сказало пакистанське джерело, маючи на увазі перший раунд переговорів.

ОРМУЗЬКА ПРОТОКА

На початку переговорів американські військові заявили, що «встановлюють умови» для початку очищення Ормузької протоки.

Ормузька протока є центральною для переговорів про припинення вогню. Американські військові заявили, що два їхні військові кораблі пройшли через протоку, і що встановлюються умови для знешкодження мін, тоді як державні ЗМІ Ірану заперечували, що будь-які американські кораблі проходили водним шляхом.

Перед початком переговорів високопоставлене іранське джерело повідомило Reuters, що США погодилися повернути заморожені активи в Катарі та інших іноземних банках.

Посадовець США заперечив свою згоду на повернення коштів.

Окрім повернення активів за кордоном, Тегеран вимагає контролю над Ормузькою протокою, виплати воєнних репарацій та припинення вогню в усьому регіоні, включаючи Ліван, повідомляє іранське державне телебачення та чиновники.

Тегеран також хоче стягувати транзитні збори в Ормузькій протоці.

Заявлені цілі Трампа змінилися, але як мінімум він хоче вільного проходу для світового судноплавства через протоку та паралізувати програму збагачення урану Ірану, щоб гарантувати, що він не зможе виробляти атомну бомбу.

Союзник США Ізраїль, який приєднався до атак на Іран 28 лютого, що розпочали війну, також бомбардував підтримуваних Тегераном бойовиків “Хезболли” в Лівані та стверджує, що конфлікт не є частиною ірано-американського припинення вогню.

Взаємна недовіра є високою.