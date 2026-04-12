Дональд Трамп попередив Китай про серйозні наслідки у разі постачання зброї до Ірану. Пекін зіткнеться з “великими проблемами”, сказав Трамп журналістці відповідаючи на питання про дані розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж CNN.

За даними розвідки, про які запитала журналістка, Пекін готується поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК), які можуть становити загрозу для низьколітаючих військових літаків і вже використовувалися під час нещодавнього конфлікту між Іраном та США.

Термін поставок – найближчі кілька тижнів. Інформацію підтвердили три джерела, знайомі з оцінками розвідки.

CNN акцентує, що Іран може використати затишшя у бойових діях для поповнення своїх арсеналів. Тегеран вже шукає підтримки у ключових іноземних партнерів і Китай входить до їхнього переліку.