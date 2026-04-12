Президент України Володимир Зеленський 15 квітня 2026 року прибуде до Рима з офіційним візитом і проведе зустріч із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Італії, пише УНН.

Згідно з оприлюдненим повідомленням, переговори відбудуться у середу, 15 квітня, о 15:30 у Палаццо Кіджі – резиденції уряду Італії.

Інші деталі візиту та програма зустрічі наразі не уточнюються.