Три супертанкери у суботу пройшли через Ормузьку протоку, пише Iнтерфакс.

“Судячи з усього, це перші судна, що покинули Перську затоку після укладення угоди про припинення вогню між США та Іраном і на тлі початку мирних переговорів у Пакистані”, – зазначається повідомленні.

“За даними LSEG (London Stock Exchange Group – глобальна компанія з інфраструктури фінансових ринків та надання даних – ІФ-У), у суботу надвеликий нафтовий танкер (VLCC) “Serifos” під прапором Ліберії та VLCC “Cospearl Lake” і “He Rong Hai” під прапором Китаю увійшли та вийшли з “пробної стоянки в протоці Ормуз”, яка оминає іранський острів Ларак.

Кожне судно здатне перевозити 2 мільйони барелів нафти.

“Serifos”, що перевозить нафту, завантажену в Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах на початку березня, як очікується, прибуде до малайзійського порту Малакка 21 квітня, як показали дані LSEG та аналітичної компанії Kpler.

"За тими ж даними, судно Cospearl Lake завантажене іракською нафтою, а He Rong Hai – саудівською", – повідомила Reuters.