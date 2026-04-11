Як повідомив голова ОП Кирило Буданов, сьогодні в рамках Великоднього обміну додому повернулося ще 182 українці.

З них 40 чоловіків з Миколаївської області, про це пише Телеграм-канал начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

“Сьогодні додому повернулись 40 військовополонених з Миколаївської області. Це один з найбільш обмінів з нашими земляками!

Дякую всіх, хто працює та допомагає повертати Наших додому. Це один з моїх пріоритетів. І ми будемо працювати і далі” – написав Кiм.