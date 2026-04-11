Як повідомив голова ОП Кирило Буданов, сьогодні в рамках Великоднього обміну додому повернулося ще 182 українці.

-Повернення наших громадян з російського полону на рідну вільну землю, до найближчих і найдорожчих — найбільш довгождана щемлива подія, яку завжди з нетерпінням чекає вся Україна.

Як я й казав нещодавно — перед Великоднем за дорученням Президента України команда Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими здійснила запланований черговий обмін, в межах якого звільнено 175 українських Захисників та 7 цивільних громадян.

Вітаю кожного! А ще — всіх рідних, хто дочекався найзаповітнішої звістки перед святом: обійняти своїх після нестерпно довгої розлуки.

Радію, що серед звільнених вояків — більшість, хто перебував у полоні з 2022 року, зокрема героїчні оборонці Маріуполя. Вдома також — 25 офіцерів, визволити яких було вкрай складним завданням, але вся команда Коордштабу впоралась, вчергове досягла результату.

Дякую партнерам зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів за сприяння у проведенні Великоднього обміну!

Працюємо далі, аби повернути додому всіх наших! Найближчим часом будуть ще добрі новини, – потішив Буданов.

А в Координаційному штабі поводження з полоненими зазначили, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що практично усі звільнені бранці – як військові, так і цивільні – утримувалися в полоні з 2022 року.

Ще одна приємна новина – вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати.

Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної Гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.

Вік наймолодшого звільненого – 22 роки, найстаршому виповнилося – 63 роки.

Загалом серед звільнених сьогодні військових – представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, ВСП, Повітряних Сил, СБС, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Також на рідну землю сьогодні повернулися 7 цивільних громадян України, які були поневолені російськими окупаційними військами ще у 2022 році.

-Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну та поверненні додому цивільних та військових українців.

Усі звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Дякуємо також усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян, – зазначили у координаційному штабі.

