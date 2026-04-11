У Велику суботу, яка цього року припала на 11 квітня, в Єрусалимі у храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.

Про це стало відомо під час трансляції щорічної урочистої церемонії, пише ТСН.

Щороку церемонію сходження Благодатного вогню проводять напередодні Великодня, а сам чин відбувається у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього.

Під час обряду всередині храму погашені усі свічки та лампадки. Вхід до каплиці зачиняють, а двері накладають особливу воскову печатку воротарів Храму Гробу Господнього.

Після цього Єрусалимський патріарх, тримаючи у руках купу з 33 свічок для прийняття Благодатного вогню, тричі обходить Кувуклію з особливою молитвою. Потім входить до каплиці Гробу Господнього та промовляє молитви біля Триденного ложа Христа Спасителя. Через п’ять-десять хвилин відбувається сходження Благодатного Вогню.