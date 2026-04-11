Іран не зміг відкрити Ормузьку протоку для збільшення судноплавства, оскільки не може знайти всі міни, встановлені у водному шляху, і не має можливості їх видалити, за словами американських чиновників.

Про це пише New York Times.

Цей розвиток подій є однією з причин, чому Іран не зміг швидко виконати застереження адміністрації Трампа дозволити більшому протоку проходити через протоку. Це також потенційно ускладнює ситуацію, оскільки іранські переговірники та делегація США на чолі з віцепрезидентом Дж. Д. Венсом зустрічаються в Пакистані цими вихідними для мирних переговорів.

Іран використовував невеликі човни для мінування протоки минулого місяця, невдовзі після того, як Сполучені Штати та Ізраїль розпочали війну проти країни. Міни, а також загроза іранських атак безпілотниками та ракетними атаками, значно зменшили кількість нафтових танкерів та інших суден, що проходять через протоку, що призвело до зростання цін на енергоносії та забезпечило Ірану найкращий важіль впливу у війні.

Іран залишив шлях через протоку відкритим, дозволяючи суднам, які сплачують мито, проходити через неї.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції випустив попередження про те, що кораблі можуть зіткнутися з морськими мінами, а напівофіційні новинні організації опублікували карти, що показують безпечні маршрути.

За словами офіційних осіб США, ці маршрути обмежені значною мірою тому, що Іран хаотично замінував протоку. Незрозуміло, чи Іран записував, де він встановив кожну міну. ​​І навіть коли місце розташування було зафіксовано, деякі міни були розміщені таким чином, що вони могли дрейфувати або рухатися, за словами офіційних осіб.

Як і у випадку з наземними мінами, видалення морських мін набагато складніше, ніж їх встановлення. Американські військові не мають потужних можливостей з видалення мін, покладаючись на прибережні бойові кораблі, оснащені можливостями тралення мін. Іран також не має можливості швидко видаляти міни, навіть ті, що він встановив.

У вівторковому дописі в соціальних мережах, де обговорювалася пауза в американо-ізраїльській війні з Іраном, президент Трамп заявив, що двотижневе припинення вогню залежить від «ПОВНОГО, НЕГАЙНОГО та БЕЗПЕЧНОГО ВІДКРИТТЯ» Ормузької протоки.

У середу міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що протока буде відкрита для судноплавства «з належним урахуванням технічних обмежень». Американські чиновники заявили, що коментар пана Арагчі щодо технічних обмежень був посиланням на нездатність Ірану швидко знайти або видалити міни.

Пан Арагчі зараз перебуває в Ісламабаді для зустрічей у суботу з паном Вансом. З огляду на вимоги пана Трампа відкрити протоку, питання того, як швидко можна підвищити безпеку проходу через водний шлях, ймовірно, буде предметом обговорення.

Американські військові прагнули знищити військово-морський флот Ірану, топлячи кораблі та атакуючи військово-морські бази. Але Іран має сотні невеликих човнів, які він може використовувати для переслідування суден або встановлення мін. Знищення всіх цих невеликих човнів виявилося неможливим.

Ще до того, як Іран почав встановлювати міни, погрози з боку його лідерів швидко порушили світове судноплавство та різко зросли ціни на нафту. 2 березня високопосадовець Корпусу вартових революції оголосив про закриття протоки та заявив, що Іран «підпалить» кораблі, якщо вони увійдуть у водний шлях, повідомляють державні ЗМІ.

У дні після цієї загрози Іран почав мінувати протоку, навіть попри те, що Сполучені Штати посилили удари по іранських військово-морських об’єктах. У той час американські чиновники заявили, що Іран не встановлює міни швидко та неефективно.

Оскільки було важко відстежити невеликі човни, які встановлювали міни, Сполучені Штати не впевнені, скільки саме Іран розмістив у протоці або де вони знаходяться.