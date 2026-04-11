Головна інтрига виборів парламенту Угорщини лежить на поверхні. Вона полягає у тому, залишиться при владі Віктор Орбан і його партія “Фідес”, які правлять країною вже 16 років, чи новим прем’єр-міністром стане лідер опозиційної “Тиси” Петер Мадяр.

Але в Угорщині, країні з унікальною виборчою системою, повсюдною недовірою до соціологів та розтягнутим на тиждень процесом підрахунку голосів, важливі нюанси.

ВВС розповідає про угорську специфіку – речі, які обов’язково варто враховувати, спостерігаючи за фінішною прямою найважливіших виборів, які зараз відбуваються в Європі.

Перше. Остерігайтесь опитувань

Результати передвиборчих соцопитувань малюють кардинально різні прогнози щодо результату недільного голосування.

Незалежні соціологічні центри пророкують впевнену перемогу партії “Тиса”. Водночас провладні ЗМІ, які домінують в угорському медіапросторі, публікують дані опитувань, що їх проводять близькі до влади центри: згідно з ними, більшість у парламенті збереже партія Віктора Орбана.

З одного боку, досвід попередніх виборчих кампаній підказує, що вірити у цьому випадку варто радше незалежним центрам. З іншого боку – будапештські експерти, з якими поспілкувалася ВВС, висловлюють з цього приводу низку застережень.

По-перше, ознака цієї кампанії – надзвичайно високий відсоток відмов відповідати на питання соціологів. Один з наших співрозмовників заявив, що під час проведення деяких електоральних опитувань від спілкування з полстерами відмовлялися до трьох чвертей респондентів. Звичайно, соціологічна наука напрацювала методи того, як можна компенсувати брак голосів таких “відмовників”, але точність опитувань від цього точно не зростає.

По-друге, певні прошарки угорського суспільства начебто традиційно є гірше досяжними для соціологів. Йдеться тут насамперед про жителів провінції, конкретно – про людей з найнижчим рівнем освіти та добробуту. На полях експерти зазначають: вважається, що у цих колах найпопулярнішим політиком є Віктор Орбан.

По-третє, опозиція та незалежні журналісти заявляють про те, що напередодні виборів влада запустила масову систему підкупу виборців. Автори опублікованого наприкінці березня розслідування “Ціна голосу” стверджують, що якщо схема спрацює, партія Орбана зможе дещо підкоригувати свій результат у бік збільшення.

Нарешті, соціологи, з якими ми поспілкувалися, фіксують деяке зростання показників “Тиси” протягом останніх кількох тижнів перед виборами. Наші співрозмовники пояснюють цю тенденцію тим, що саме на фінішній прямій визначатися з вибором почали виборці, які раніше вагалися з відповіддю на питання про свої політичні симпатії.

Їх кількість ще місяць тому соціологи оцінювали приблизно в третину від загального числа, і вже тоді звучали припущення, що ці люди належать радше до противників чинної влади.

Як накладеться один на одного вплив усіх цих чинників, зараз передбачити дуже складно, а тому й вітати переможця угорських виборів заздалегідь точно не варто.

Підпис до фото,Проурядовий білборд із портретами президента України Володимира Зеленського та лідера угорської опозиції Петера Мадяра з написом “Вони небезпечні” на вулиці Будапешта

Друге. Розберіться в системі

Вибори парламенту Угорщини проводяться за унікальною виборчою системою, яка не має аналогів у світі. Вона, стверджують незалежні спостерігачі, була спеціально відкалібрована для того, щоб у абсолютній відповідності до закону давати додаткову перевагу своїм творцям – партії “Фідес”.

Згідно з нею, більшість депутатів – 106 зі 199 – обираються в одномандатних округах за системою відносної більшості, тобто в однотурових виборах.

Специфіка угорської “мажоритарки” полягає у способі “нарізки” округів. Загальна закономірність – у провінційних, сільських округах, як правило, проживає менше виборців, ніж у тих, які розташовані в межах великих міст. По факту це означає, що для отримання депутатського мандату кандидатові, який балотується у провінції, потрібно зібрати менше голосів, ніж тому, який балотується в місті. Або інакше: голос одного провінційного виборця у цій системі важить більше, ніж голос мешканця столиці.

Така властивість системи явно грає на руку партії “Фідес”, позиції якої в селах та маленьких містечках Угорщини вважаються особливо сильними, а в тому ж Будапешті – навпаки, залишають бажають кращого.

Решта 93 депутатські мандати розподіляються між партіями, які подолали п’ятивідсотковий виборчий бар’єр. Причому вони розподіляються не просто пропорційно, а з урахуванням досить складної системи компенсаційних голосів.

Дуже спрощуючи, вона полягає в тому, що до голосів, набраних конкретною партією за партійними списками, додаються всі голоси, що їх здобули висунуті цією партією кандидати, які балотувалися в одномандатних округах, але програли.

Така система застосовується в окремих країнах світу, проте угорська специфіка полягає в тому, що “бонусні” голоси від кожного конкретного округу отримують не лише партії, кандидати від яких програли, а й та партія, яка висунула кандидата-переможця. До результату її партійного списку додають різницю між кількістю голосів, отриманих переможцем, та результатом його найближчого переслідувача.

Завдяки цій нормі законодавства партія, яка перемогла на мажоритарному окрузі, по суті виграє двічі: вона не лише заводить свого депутата до парламенту, а й додає до скарбнички партійного списку частину відданих за нього голосів.

Згідно з розрахунками будапештського центру Political Capital, застосування цієї норми на минулих парламентських виборах принесло “Фідесу” п’ять додаткових депутатських мандатів. Це означає, що якби не воно, партія Орбана не змогла б сформувати конституційну більшість у поки що чинному парламенті.

Розібратися в цій системі справді досить складно. Але головні висновки, які потрібно винести з її застосування на практиці, прості.

Підпис до фото,Процес підрахунку голосів та визначення переможця виборів може тривати тиждень

По-перше, мажоритарна компонента угорських виборів – важливіша за партійну. Мало того, що в одномандатних округах обирається більша частина парламенту, так ще й результати мажоритарної частини виборів сильно впливають на їхню пропорційну частину.

По-друге, через цю обставину партійні рейтинги, які публікуються перед виборами, можуть не відображати співвідношення сил у майбутньому парламенті. Більше того, партія, список якої покаже найвищий результат у пропорційній частині виборів, зовсім не обов’язково формуватиме більшість у новому парламенті.

По-третє, особливості угорської системи призводять до того, що процес підрахунку голосів та визначення переможця виборів може продовжуватися довго й нудно. У нашому випадку – можливо, й тиждень. І це не жарт.

Третє. Не чекайте швидких результатів

Відразу обмовимося: якщо перевага однієї з партій-учасниць виборів над конкуренткою буде приголомшливою, вже в ніч виборів в її офісі відкриватимуть шампанське. Довіра до інституту виборів в Угорщині є досить високою і, попри високий рівень політичної поляризації суспільства, можливість масових фальсифікацій саме в день голосування серйозно не розглядається.

А от якщо результати лідерів будуть досить близькими, остаточного результату доведеться чекати досить довго.

Адже тут на сцену виходить ще одна особливість угорських виборів – дистанційне голосування.

Річ у тому, що закордонні виборці, які зберегли угорську адресу реєстрації, отримують два виборчі бюлетені і голосують не лише за партійний список, а й за мажоритарного кандидата у своєму рідному окрузі.

Те саме стосується і виборців, які зареєструвалися для голосування на території Угорщини, але за межами свого округу.

“Фішка” угорської виборчої системи полягає у тому, що голоси, віддані на закордонних виборчих дільницях та за межами “рідного” округу, не підраховують негайно після закриття цих дільниць. Ці бюлетені запаковують та надсилають до Будапешта, а звідти – відправляють у регіони.

Іншими словами, виборча комісія в умовному Дебрецені спочатку підраховує голоси, віддані у день виборів тут, на місці. А потім – чекає, щоб із Будапешта сюди доправили бюлетені угорців, які проголосували в Мішкольці, Сегеді, Лондоні, Нью-Йорку та ще бозна-де, підраховує ці голоси і відповідним чином коригує початковий результат.

Законодавство передбачає, що цей остаточний підрахунок має відбутися не пізніше шостого дня після “основних виборів”. Тобто у нашому випадку не пізніше суботи, 18 квітня.

З огляду на те що цього року на голосування з-за кордону та з-поза меж свого виборчого округу зареєструвалася рекордна кількість виборців, ця особливість угорської виборчої системи може суттєво вплинути на підсумкові результати виборів.

Підпис до фото,Можливий варіант, що навіть приблизний розподіл мандатів у майбутньому парламенті Угорщини буде складно змоделювати аж до 18 квітня

Буквально цієї середи лідер партії “Тиса” Петер Мадяр заявив, що приблизно в 30-40 мажоритарних округах різниця між кандидатами-лідерами виборчих перегонів складає менше однієї тисячі голосів, отож напруження пристрастей у післявиборчий період буде неймовірним.

“На тих округах, де в ніч після виборів кандидат від партії “Фідес” матиме незначну перевагу, можна припустити, що ситуація зміниться 18 квітня, оскільки виборці, які голосують у посольствах та за межами своїх виборчих округів, здебільшого критично ставляться до уряду Орбана”, – пояснив “Європейській правді” експерт будапештського аналітичного центру Political Capital Роберт Ласло.

А враховуючи вплив, який результати виборів у мажоритарних округах справляють на пропорційну частину виборів, технічно можливим є варіант, коли навіть приблизний розподіл мандатів у майбутньому парламенті Угорщини буде складно змоделювати аж до 18 квітня.

Четверте. Не забувайте про третю партію

Чим можна себе зайняти, не чекаючи 18 квітня, – то це слідкувати за показниками явки виборців у сам день виборів.

Крім усього іншого, від явки залежатиме те, чи будуть у наступному парламенті представлені лише “Фідес” і “Тиса”, чи до них приєднається третя партія.

Так, спостерігачі за угорськими виборами часто випускають з уваги той факт, що в кампанії беруть участь не лише партії Віктора Орбана та Петера Мадяра.

Крім них, у бюлетенях виборець виявить ліву “Демократичну коаліцію”, сатиричну Партію двохвостого пса та крайньо праву “Нашу батьківщину” (Mi Hazánk). І якщо результати двох перших партій балансують на межі статистичної похибки, то ультраправі, за деякими опитуваннями, мають шанси подолати п’ятивідсотковий виборчий бар’єр.

Підпис до фото,Фактор явки на виборах дуже важливий

Саме тому, кажуть будапештські експерти, настільки важливим стає фактор явки. Грубо кажучи, прихильники “Нашої батьківщини” – досить ізольована в політичному сенсі, мобілізована, але чисельно обмежена група виборців. І те, чи складе ця група п’ять відсотків від загальної кількості тих, хто прийшов на вибори, залежить від того, наскільки багато виборців інших партій візьмуть участь у голосуванні.

Іншими словами, надвисока явка в поляризованому кампанією суспільстві, швидше за все, призведе до розмивання результату “Нашої батьківщини” та формування в Угорщині двопартійного парламенту.

Теоретично фракція ультраправих може навіть стати “золотою акцією” у майбутньому угорському парламенті, якщо ані “Фідес”, ані “Тиса” не зможуть у ньому одноосібної більшості.

З одного боку, “Нашій батьківщині”, яка виступає за вихід Угорщини зі складу ЄС, ідеологічно ближчою є євроскептична позиція Віктора Орбана. З іншого – не виключено, що ультраправі у такому разі вирішать “хитати ситуацію” і будувати свою політичну гру в розрахунку на недієздатність новообраного парламенту, призначення дострокових виборів та отримання на них переконливішого результату.

П’яте. Кінець – це лише початок

Проте найвірогіднішими результатами виборів сьогодні можна назвати формування більшості або “Фідесом” Віктора Орбана, або “Тисою” Петера Мадяра.

І якщо продовження правління чинного прем’єр-міністра Угорщини навряд чи принесе країні якісь потрясіння – винесемо за дужки можливі післявиборні протести опозиції, це тема для іншої розмови, – то від приходу до влади “Тиси” та обрання на посаду глави уряду Петера Мадяра багато хто чекає негайних фундаментальних змін у всіх сферах життя Угорщини.

Їхні очікування можуть не виправдатися, і це ще одна властивість дизайну політичної системи, збудованої за роки свого правління Віктором Орбаном.

Річ у тому, що згідно з конституцією Угорщини багато ключових аспектів життя країни – від сімейної політики до роботи Національного банку і від пенсійної системи до місцевого самоврядування – регулюються спеціальними “кардинальними законами”, які може змінити лише конституційна більшість депутатів парламенту, дві третини його членів.

Сьогодні Петер Мадяр стверджує, що шанси на досягнення такого результату його “Тиса” має: її прихильники просто повинні не покладаючи рук працювати до останнього дня кампанії. Більше того, оприлюднене днями опитування соціологічної фірми Median називає отримання “Тисою” двох третин мандатів реальним (глава канцелярії Орбана Гергей Гуляш тут же звинуватив соціологів у фальсифікації, заявивши, що їхня брехня стане очевидною вже наступного дня після виборів).

Проте вже зараз спостерігачі в Будапешті міркують, якою буде стратегія поведінки Петера Мадяра, якщо отримана ним парламентська більшість буде не конституційною, а звичайною: чи намагатиметься він працювати з “обмеженим функціоналом”, чи візьме курс на дострокові вибори, аби на хвилі успіху спробувати піднятися на нову політичну вершину.

