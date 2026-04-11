Трамп, а перед тим Венс зовсім “не втручаються” в угорські вибори. І у цьому “не втручанні” йдуть все далі й далі. Тільки-но з Угорщини поїхав Венс, який заявив, що Трамп і Орбан зробили найбільше, щоб зупинити війну в Україні, а українці втручаються у вибори, як його естафету знову підхопив Трамп. Спочатку він перепостив себе березневого, закликаючи угорців обрати його друга Орбана, а тепер просто перейшов до підкупу виборців.

У своїй соцмережі він написав таке.

«Моя Адміністрація готова використати всю економічну міць Сполучених Штатів, щоб зміцнити економіку Угорщини, як ми вже робили це в минулому для наших великих союзників, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан і угорський народ коли-небудь цього потребуватимуть. Ми раді інвестувати в майбутнє процвітання, яке забезпечить подальше лідерство Орбана!».