Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що США “не подобається” війна в Україні, і “ми хочемо, щоб вона припинилася”, додавши, що це виявилося значно складніше, ніж очікувалося, інформує The Guardian.

“Питання в тому, як її зупинити. І відповідь — не в тому, щоб політики виступали перед мікрофонами, били себе в груди й демонстрували жорсткість, коли на війну йдуть чужі діти; це робиться через послідовну дипломатію”, — заявив Венс.

За словами Венса, Орбан “краще за будь-кого допоміг нам зрозуміти, що потрібно українцям і що потрібно росіянам для досягнення миру”. Венс також додав, що Орбан разом із Трампом є “двома лідерами, які зробили найбільше, щоб фактично припинити цей руйнівний конфлікт”.

“Віктор відіграв важливу роль у цьому, тому президент і запитав його про саміт у Будапешті, адже, якщо ми колись зберемо цих лідерів разом, це ідеальне місце — місто справжньої державності, яке показало готовність бути позитивною силою для миру”, — додав віцепрезидент.

Крім того, Венс заявив, що в українських спецслужбах є люди, які втручалися у вибори як в Америці, так і в Угорщині. Під час пресконференції у Будапешті з угорським премʼєром Віктором Орбаном він наголосив, що у Вашингтоні це “точно усвідомлюють”, передає Zn.ua.

“Це просто те, що вони роблять. Це частина ціни за те, щоб мати справу з деякими елементами всередині їх системи. Я намагаюсь нагадувати собі, що Україна, як і США, дуже складне місце: там є погані люди, є добрі люди. Є люди, які намагаються втручатися в чужі вибори, а є люди, які кажуть: “Знаєте, ми віримо, що усі мають свій суверенітет”. І таке ми підтримуємо”, — заявив Венс.

За його словами, всередині української системи були люди, які за декілька тижнів до виборів у США публічно підтримували демократів. Проте, як каже Венс, це його не засмучує. Він додав, що у найкращих інтересах США, Європи та України — якнайшвидше завершити війну.

