Обличчя та збереження його молодого вигляду у різні роки життя дуже тісно пов’язане з генетикою. Однак на це впливають і інші фактори, наприклад, щоденний догляд, спосіб життя та уважне ставлення до свого здоров’я. З віком шкіра стає менш пружною, контури обличчя перестають бути чіткими, та цей процес можна зробити повільнішим. Перш за все потрібно підтримувати здоров’я зубів і при необхідності поставити імплант ціна на який залежатиме від складності випадку. Це потрібно тому що стан зубів і прикус дуже впливають на форму обличчя. Поговоримо детальніше про те як виглядати молодше.

Основні причини втрати чіткого овалу обличчя

На зміну зовнішнього вигляду впливають природні причини, але існують фактори, яку цей процес пришвидшують:

зниження вироблення колагену та еластину;

втрата зубів або неправильний прикус;

різкі коливання ваги;

недостатній догляд за шкірою;

шкідливі звички (куріння, недосипання).

Здоров’я зубів є важливим фактором, адже симетрія обличчя дуже залежить від втрати навіть одного зуба. А на несиметричному обличчі швидко з’являються зморшки.

Роль стоматології у збереженні молодості

Сучасна стоматологія, крім лікування зубів, дбає також і про естетичний вигляд обличчя. Цілий та правильний зубний ряд підтримує правильний каркас обличчя, щоб воно довший час не провисало. Для отримання такого результату потрібно обирати надійні медичні заклади, такі як приватна клініка стоматології у Києві, в якій застосовують комплексний підхід до лікування та естетики.

Також потрібно враховувати досвід спеціалістів та використання сучасного обладнання. Наприклад, стоматологічна клініка Ноженко відома своїм підходом до відновлення не лише функціональності зубів, а й гармонії рис обличчя.

Щоденні звички для збереження молодості

На молодість та підтримання форми обличчя мають великий вплив щоденні звички. Це основа для здорового та свіжого вигляду. В комплекс таких звичок входять:

регулярне очищення та зволоження шкіри;

використання SPF-захисту;

достатнє споживання води;

збалансоване харчування;

контроль міміки (уникання надмірного напруження м’язів).

Можна також віднести до звичок, але не щоденних, а просто регулярних, профілактичні огляди у стоматолога, тому що навіть невеликі проблеми з часом впливають на зовнішній вигляд.

Додаткові методи підтримки форми обличчя

Зараз дуже розвинена сфера косметології і існує велика кількість процедур для омолодження обличчя. Найкраще використовувати їх комплексно:

масажі обличчя та фейсбілдінг;

апаратні процедури (ліфтинг, мікроструми);

ін’єкційні методики (за потреби);

ортодонтичне та імплантологічне лікування.

Збереження молодості обличчя є системною та постійною роботою. До комплексу входять догляд за шкірою, ведення здорового способу життя та вчасне звернення до медиків. Важливо контролювати стан зубів, бо вони формують основу для гармонійного вигляду. Виконуючи всі ці поради, ви зможете зберігати обличчя молодим довгий час.