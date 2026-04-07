Сьогодні голова Нацполіції Іван Вигівський працював на півдні України – відвідав Херсонську та Миколаївську області.

Провів наради з керівництвом і особовим складом підрозділів, які виконують бойові завдання як на лінії фронту, так і в прифронтових громадах та в тилу.

На Херсонщині акцент на роботі в зоні постійної небезпеки, зокрема на участі поліцейських у бойових діях, евакуація людей, робота на деокупованих територіях. Окремо – протидія ворожим дронам, документування воєнних злочинів, стабілізаційні заходи.

Тут щодня поліцейські працюють під обстрілами, з ризиком дронових атак та мінної небезпеки. Ситуація залишається складною. Ворог посилив тиск і цілеспрямовано атакує службовий транспорт. Але наші поліцейські попри все вивозять дітей з-під вогню, першими заходять на місця ударів та рятують людей.

Відзначив бійців за мужність, витримку і відданість службі.

На Миколаївщині ключове – безпека та правопорядок. Підрозділи працюють системно: реагування на виклики, профілактика злочинності, протидія незаконному обігу зброї, виявлення диверсійних загроз.

Регіон показав свою силу та згуртованість на початку повномасштабної війни. Сьогодні ця стійкість у щоденній роботі поліцейських, які разом з іншими силами оборони та місцевою владою забезпечують безпеку людей.

Дякую нашим колегам за надзвичайно важливу місію у часи війни, адже це щоденна боротьба за життя.