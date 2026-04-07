Відеозапис, який став вірусним у соцмережах, показує, як під час інтерв’ю екіпажу для телеканалу CNN у капсулі “Оріон” літає м’яка іграшка на ім’я “Райз”, що слугує індикатором невагомості. Увагу глядачів привернули незвичні візуальні спотворення: фрагменти білого тексту, зокрема уривки “TAN” та “OW” від довших слів, раптово з’являлися поверх іграшки, пише 24 Канал.

Це спровокувало бурхливу реакцію прихильників теорій змов, які досі не можуть припинити стверджувати, що фейковими були висадки на Місяць у минулому і що Земля насправді пласка. Один із користувачів соціальної мережі X заявив, що кадри є фальшивими, а космічне агентство NASA обманює американську громадськість ще з 1960-х років, називаючи місії Apollo та Artemis II постановкою на зеленому екрані.

Насправді ж ситуація має суто технічне пояснення. Відео, яке так схвилювало конспірологів, зняли камерою смартфона прямо з екрана телевізора під час прямого ефіру. Воно не було відредаговане навмисно, а візуальні артефакти виникли саме через особливості роботи камери телефона під час запису телевізійного екрана.

У прямих ефірах зазвичай використовуються графічні накладки, додані телеканалом, такі як банери з іменами, логотипи й титри, які накладаються на відео в режимі реального часу. Під час інтерв’ю з астронавтами CNN показував на екрані стандартну графіку, що ідентифікувала астронавтів і місію. Проблема в тому, що екран телевізора має свою частоту оновлення, і камера смартфона може з нею розсинхронізуватися.

Якщо ви спробуєте фотографувати телевізор під час будь-яких інших трансляцій ви так само можете іноді попасти на момент, коли два кадри накладуться одне на одного, створюючи ефект подвійної експозиції, коли видно обидва зображення ніби з ефектом прозорості.

Саме це й сталося у випадку трансляції CNN, пояснює Daily Mail. Оскільки кліп був записаний з екрана телевізора, а не взятий з оригінального трансляційного сигналу, камера телефона знімала як відео, так і цю графіку з дещо різною частотою оновлення. Стоп-кадр, який привернув увагу, був зроблений у момент, коли текст на екрані зникав або з’являвся.

Візуальні збої під час трансляції

Ліворуч видно оригінальний кадр з трансляції, а праворуч – той самий кадр, захоплений смартфоном з телевізора / Фото CNN/NASA

Розбіжність у частоті оновлення призвела до того, що фрагменти тексту короткочасно були на екрані з фоновою картинкою. В оригінальних записах NASA та CNN іграшка рухається абсолютно природно, без жодних мерехтінь чи сторонніх літер. Літери з’явилися лише на записі зі телефона.

Поки в інтернеті точаться суперечки, екіпаж у складі астронавтів Ріда Вайзмена, Віктора Гловера, Крістіни Кох та Джеремі Хансена вже пройшов ключову точку місії, повідомляє NASA. Місія Artemis II встановила новий рекорд дальності перебування людини в космосі, облетівши Місяць з боку, який обернений від Землі.

Окрім встановлення рекордів, команда провела детальні спостереження за поверхнею Місяця, роблячи знімки та записуючи свої враження. Найбільш напруженим етапом польоту був 40-хвилинний період, коли корабель пройшов за зворотним боком Місяця. У цей час місячна поверхня блокувала радіосигнали, що призвело до повної втрати зв’язку з наземним центром управління.

Зараз корабель уже на шляху додому.