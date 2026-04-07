Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім записав відеозвернення, у якому зачепив 3 питання – голосування за герб області, харчування в школах и пошук гідного Героя, бо Мінветеранів чекає кандидатуру до 15 квітня. Не хочеться називати це “рознарядкою”, хоча виглядає саме так. Втім, Кім знайшов вихід – він закликав громаду знайти героя, гідного офіційного звання і нагороди.

“Хотів проговорити три питання.

Перше. У нас триває голосування за герб Миколаївської області. Зараз створено чат-бот, який мінімізує стороннє втручання. Можна ще раз проголосувати.

Голосування тут – @hvylka_bot

Далі депутати на сесії голосуватимуть за два варіанти. При цьому враховуватимуться результати цих двох онлайн-голосувань та побажання наших громад.

Друге. Відпрацювали експеримент із контролю якості харчування в школах через «Хвильку». Було 9 заявок, 4 з яких зараз опрацьовує Держпродспоживслужба. Із середи додаємо ще 40 шкіл області до контролю харчування.

Третє. До 15 квітня від області потрібно подати кандидатуру на вищу державну нагороду «Золота Зірка». Це має бути людина, яка зробила щось видатне для захисту нашої країни.

Подані кандидатури повинні відповідати вимогам, визначеним Указом Президента України від 02.12.2002 № 1114/2002 «Про звання Герой України», та передбачати наявність виняткових заслуг, пов’язаних із проявом визначного особистого героїзму та вчиненням подвигу в умовах ризику для життя.

Надаю пошту, на яку можна надсилати ваші пропозиції – veteran@mk.gov.ua

Всім дякую. Працюємо далі”.