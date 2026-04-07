На Черкащині та Миколаївщині за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора припинено діяльність організованих груп, які налагодили масштабне виробництво і збут підроблених засобів захисту рослин по всій Україні – гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів та інших пестицидів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Схему документували з травня 2025 року, діяла вона щонайменше рік. Виробництво і продаж здійснювали під замовлення. Продукцію виготовляли підпільно у спеціально облаштованих приміщеннях і маркували під відомі бренди, зокрема CORTEVA та Corteva Agriscience, права на які належать компанії Corteva Agriscience LLC (США), а також інші світові торговельні марки.

Для правдоподібності використовували вживану тару, яку скуповували у фермерів, однак її вміст не відповідав заявленому складу. За даними слідства, до сумішей іноді додавали цемент та інші шкідливі компоненти, що могли завдати шкоди ґрунтам, врожаю і довкіллю.

Фальсифікат реалізовували по всій країні агропідприємствам і приватним покупцям — через інтернет, зокрема Viber-групи та інші онлайн-ресурси. Доставку здійснювали поштовими сервісами або під час особистих зустрічей.

31 березня 2026 року проведено 15 обшуків у Черкаській та Миколаївській областях. Вилучено понад 1000 ємностей із контрафактною продукцією, близько 6500 літрів фальсифікату, обладнання, хімічні речовини, поліграфію, порожню тару, кошти та інші докази.

Шістьом особам прокурори повідомили про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України – незаконне використання знака для товарів і послуг, вчинене організованою групою.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві викрили підпільний цех з виготовлення алкогольного фальсифікату (ФОТО)