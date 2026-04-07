Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру громадянці України, яка організувала механізм незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Схема працювала так.

Жінка реєструвалась як фізична особа-підприємець і діяла нібито у сфері культури. Вона підшуковувала чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, і за грошову винагороду від 7 500 доларів США пропонувала їм «оформлення» як учасників музичних гуртів.

Після цього вона подавала до Міністерства культури та стратегічних комунікацій списки таких осіб, вказуючи, що вони нібито беруть участь у благодійних концертах за кордоном.

На підставі цих звернень Міністерство готувало та направляло до Державної прикордонної служби листи сприяння для перетину кордону.

Саме ці листи ставали підставою для виїзду.

У результаті за такою схемою з України виїхали 28 осіб. До цього часу вони не повернулися.

Ще 16 осіб планували виїзд аналогічним способом, але реалізувати його не встигли.

Організаторці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Вона перебуває за межами України.

Сьогодні проведено обшуки у колишніх працівників Міністерства, в тому числі у колишнього т.в.о. Міністра культури України, які погоджували відповідні листи, а також інших фігурантів.

Перевіряється причетність посадових осіб Міністерства до цієї схеми.