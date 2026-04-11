Сполучені Штати Америки погодилися повернути заморожені іранські активи, які зберігаються у Катарі. Мова йде про приблизно 6 млрд доларів. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

США погодилися повернути заморожені іранські активи, що зберігаються в катарських та інших іноземних банках, вітаючи цей крок як ознаку “серйозності” досягнення угоди з Вашингтоном на переговорах в Ісламабаді – йдеться в повідомленні ЗМІ.

Джерела видання також зазначили, що розморожування активів “безпосередньо пов’язане із забезпеченням безпечного проходу через Ормузьку протоку”, що, як очікується, буде ключовим питанням на переговорах.

